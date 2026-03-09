Karpaz–Mağusa ana yolunda tır devrildi…

Yaralanan olmadı

Karpaz–Mağusa ana yolunda Kalecik ile Ergazi çemberleri arasında, 43 yaşındaki Oğuz Bozat yönetimindeki ZY 288 plakalı tır ile Mağusa istikametine doğru seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve tır devrildi.

Polis açıklamasına göre kaza sonucu yaralanan olmadı, soruşturma devam ediyor.