Karel, gözyaşları ve feryatlarla…
Ölümü ile ülkeyi yasa boğan, derin yaralar bırakan 5 yaşındaki Karel Taşkentli, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanıyor.
Ölümü ile ülkeyi yasa boğan, derin yaralar bırakan 5 yaşındaki Karel Taşkentli, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanıyor.
Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Taşkentli için Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninde minik Karel’in ailesi ve sevenlerinin feryatları yürekleri dağladı.
Acılı aile güçlükle ayakta durabildi, gözyaşları bir an olsun dinmedi.
Kazada yaralanan Karel'in annesi Gözde Taşkentli oğlunun tabutuna sarıldı, bir an olsun bırakmak istemedi.
Cenaze töreninde sağlık ekipleri de hazır bekliyor.
Trafik kazası nasıl yaşanmıştı?
Lefkoşa'da dün saat 17.20 sıralarında yeni kuzey çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada 5 yaşındaki Karel Taşkentli hayatını kaybetmişti.
Kaza, 34 yaşındaki Gözde Demirkaya Taşkentli yönetimindeki NN 093 plakalı araç ile Taşkent istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada UKÜ çemberine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durması sonucu meydana gelmişti.
Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Karel Taşkentli (E-5) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirmişti.
5 yaşındaki Karel Taşkentli hayatını kaybetti