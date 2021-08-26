Lefkoşa'da bugün saat 17.20 sıralarında yeni kuzey çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada 5 yaşındaki Karel Taşkentli hayatını kaybetti.

Kaza, 34 yaşındaki Gözde Demirkaya TAŞKENTLİ yönetimindeki NN 093 plakalı araç ile Taşkent istikametinden güney istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada UKÜ çemberine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Karel Taşkentli (E-5) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsünün tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.