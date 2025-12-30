“Kardeşini bıçakladı”

Lefkoşa’da kardeşini bıçaklayan A.B., “katle teşebbüs” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında zanlının Lefkoşa’daki ikametgahları içerisinde, 241 miligram alkolün etkisi altındayken “annesine vurduğu” gerekçesiyle ağabeyi İ.V.B.’yi 16 santim uzunluğundaki bir bıçakla göğsünden bir kez bıçakladığını belirtti.

Ağır yaralanan İ.V.B.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, ameliyat edildikten sonra genel cerrahi servisinde müşahede altına alındığı ifade edildi.

Polis, zanlının olay günü tutuklandığını, olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını ve zanlının doktor kontrolünden geçirilerek rapor temin edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, yaralının sağlık durumunun netlik kazanmadığını ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.