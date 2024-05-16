“Kardeşimin Kıbrıs’a gittiğini Instagram’dan öğrendik”

Serap ŞAHİN

Kiraladıkları milyonluk tekneyi Güzelyurt’tan Kumyalı Balıkçı Barınağına götüren ve denize açıldıktan sonra kaybolan Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’dan 10 Mayıs’tan bu yana haber alınamazken, Emre Arslan’ın kardeşi olduğunu iddia eden Seyithan Arslan YENİDÜZEN’e ulaştı, “Kardeşimin Kıbrıs’a gittiğini instagramdan öğrendim. Kaybolduğunu ise haberlerden öğrendim. Kardeşimden 1 haftadır haber alamıyoruz” dedi.

“Kardeşimden 1 haftadır haber alamıyoruz”

Kardeşi Emre Arslan’ın haber vermeden Türkiye’den ayrıldığını, İzmir’de tekne tamirciliği yaptığını öne süren Seyithan Arslan, kardeşi ile Sıtkı Akargöl’ün arkadaş olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Kardeşinin pandemiden önce tatil amaçlı Kıbrıs’ın kuzeyine geldiğini söyleyen Arslan, kardeşinin Kıbrıs’a geldiğini instagram hesabından öğrendiğini, 1 haftadır haber alamadıklarını ve yaşananları YENİDÜZEN’den öğrendiklerini söyledi. Seyithan Arslan, haritadan baktığını belirterek “Orada zaten gidebilecekleri 2 tane ülke var. Biri Türkiye diğeri de Suriye. Nereye gidecekler?” sorusunu sordu.

Neler olmuştu?

Güzelyurt’ta kiraladıkları tekne ile 10 Mayıs tarihinde Kumyalı’ya giden Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan

Denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı.

Balıkçı barınağına 10 Mayıos’ta saat 13.30 sıralarında beyaz bir jeep ile geldiği ifade edilen Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’ın iki aracın daha katıldığı bir konuşma yaptıkları tespit edilmişti. Polis bölgede soruşturmasını derinleştirirken, Akargöl ve Arslan ile birlikte tekneye iki kişinin daha bindiğini liman etrafında bir tur attıktan sonra ismi tespit edilemeyen iki kişinin tekneden indiği kamera görüntülerine yansımıştı.

Sıtkı Akargöl ile birlikte sırra kadem basan Emre Arslan’ın 10 Mayıs tarihinde adaya ne amaçla geldiği bilinmeyen olayın kilit isimlerinden biri olan Emre Arslan, aynı gün saat 15.00 sıralarında hız teknesi ile limandan çıkış yapmıştı.

Denize açılan iki genç ve tekneyi bir daha gören olmazken polis, kaybolan gençlerin “balıkçı” olduğu bilgisini basınla paylaşmıştı.

Esrarengiz kayboluş