Esrarengiz kayboluş

Devrim DEMİR/Serap ŞAHİN

Güzelyurt’ta kiraladıkları tekne ile Kumyalı’ya giden Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan sırra kadem bastı. Birçok iddianın konuşulduğu olayın sır perdesi henüz aralanmazken, Kumyalı Balıkçı Barınağında 10 Mayıs tarihinde yaşananlara tanıklık edenler YENİDÜZEN’e konuştu.

Balıkçı barınağına saat 13.30 sıralarında beyaz bir jeep ile geldiği ifade edilen Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’ın iki aracın daha katıldığı bir konuşma yaptıkları tespit edildi. Polis bölgede soruşturmasını derinleştirirken, Akargöl ve Arslan ile birlikte tekneye iki kişinin daha bindiğini liman etrafında bir tur attıktan sonra ismi tespit edilemeyen iki kişi tekneden indi. Gün geçtikçe olayın boyutu değişirken, ortaya atılan iddialar tüyler ürpertti.

YENİDÜZEN’e konuşan Sıtkı Akargöl’ün annesi Fahriye Akargöl ve dayısı Ali Erdem, olayın farklı bir boyuta eriştiğini artık bir haber almak istediklerini, söyledi. Oğlunun bir mahkemesi olduğunu ama ortadan kaybolacak bir durum olmadığını kaydeden anne, “Evden çıkarken üzgün veya gergin değildi. Anne merak etme ben arkadaşımda olacağım” sözleri ile evden ayrıldığını bir daha kendisine ulaşamadığını söyledi.

Arslan adaya neden geldi?

Sıtkı Akargöl ile birlikte sırra kadem basan Emre Arslan’ın adaya geliş nedeni bilinmiyor. 10 Mayıs tarihinde adaya ne amaçla geldiği bilinmeyen olayın kilit isimlerinden biri olan Emre Arslan, aynı gün saat 15.00 sıralarında hız teknesi ile limandan çıkış yaptı. Denize açılan iki genç ve tekneyi bir daha gören olmadı, polis, kaybolan gençlerin “balıkçı” olduğu bilgisini basınla paylaştı. Ancak 2 genç de balıkçı olmadığı ortaya çıktı.

Son sinyal Ziyamet köyünde...

Ailesi günlerdir Sıtkı Akargöl’ün telefonuna ulaşmaya çalışıyor. Telefon 11 Mayıs tarih itibarı ile sinyal vermiyor. Polis Akargöl’ün telefon sinyalini en son Ziyamet köyünde tespit etti. Bölgedeki arama çalışmaları kıyılarda polis tarafından, denizde Sahil Güvenlik tarafından 5 gündür aralıksız sürüyor. Kayıp Akargöl ve Arslan’ı bölgede görenler polise ifade verdi, barınağın yakınlarında bulunan büfenin kamera görüntüleri incelenmek üzere emare olarak alındı. Görgü tanıklarının iddiaları olayın başka bir boyut olduğuna dikkati çekti, bu olayın normal bir olay olmadığını vurguladı.

“Yeşilim” isimli milyonluk teknede ortada yok…

YENİDÜZEN’in edindiği bilgilerde, milyonluk kayıp hız teknesinin sahibi Güzelyurt’ta Akargöl ve Arslan’a teknesini kiraladı. Beyaz bir jeep’le Güzelyurt’tan Kumyalı köyüne götürülen tekne barınak sahiline bırakıldı. Tekneyi çeken çekici de sahile bırakıldı, araç saat 14.00 sıralarında bölgeden ayrıldı. Teknenin sahibi 11 Mayıs tarihinde “yeşilim” isimli teknesinin denize açıldığını ve kayıp olduğu bilgisini polisle paylaştıktan sonra arama çalışmaları başladı. Teknenin sahibin Güzelyurt Polis Müdürlüğüne 14 Mayıs tarihinde ifade verdiği öğrenilirken, bölgeye gelen araç sahiplerinin isimleri de polis tarafından sır gibi saklanıyor.

Liman’ın kamera kayıt fişi çekildi…

Kumyalı Balıkçı Barınağı sorumlusu, bilgileri polisle paylaştıklarını limanlarının kamera görüntülerine baktıklarında kameranın en son 5 Mayıs tarihinde kayıt yaptığını fark ettiklerini söyledi. Polisin yaptığı incelemede, kamera kayıt cihazının fişinin çekildiğini tespit edildiğini ifade eden sorumlu, “polis gerekli araştırmayı yaptı. Fişin balıkçılar tarafından bilinçsiz bir şekilde iş yapımı sırasında mı çekildiğini yoksa birileri tarafından bilinçli bir şekilde mi söküldü ortaya çıkacak” dedi.

Son görüntüler büfe kayıtlarında..

Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’a ait son görüntüler barınak yakınlarında büfenin güvenlik görüntülerinde. Görüntülerde iki aracın içindekilerin bir süre bir şeyler konuştuğu görüldü. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen şahısların kim olduğu belirlenmezken, polis plakalardan araç sahiplerine ulaştı. Polisin bölgede birçok kişiden ifade aldığı öğrenilirken, Kumyalı Balıkçı Barınağına giden yol boyu üzerinde tüm kamera görüntülerinin de mercek altına alındığı öğrenildi.

Fahriye Akargöl:

“Bana oğlumu bulun”

Güzelyurt’a bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan Sıtkı Akargöl’ün ailesinin tedirgin bekleyişi devam ediyor. Gözü yaşlı anne oğlundan haber almak için 6 gündür telefon başında bekliyor. YENİDÜZEN’e konuşan Fahriye Akargöl, oğlunun 10 Mayıs Cuma günü öğle saatlerinde Lefkoşa’ya gitmek için evden çıktığını ifade ederek, “Sıtkı’nın arabası yok, otobüsle Lefkoşa’ya gideceğini söyledi. Benim o gün cep telefonum tamircideydi ve akşamüzeri aldım. Arkadaşında kalacağını söylediği için o gün aramadım ama ertesi gün beni aramayınca ben aradım telefonu kapalıydı. Sonra küçük oğlum aradı ve polisin kendisini arayarak abisinin denize açıldığını dünden bu yana haber alınamadığını söyledi” dedi.

“Oğlumun parası yok milyonluk tekneyi kim kiraladı?”

Oğlunun bulunması için tedirgin bir şekilde günlerdir uyku uyumadan beklediğini anlatan anne, “Oğlum işsizdi, milyonluk tekneyi kim neden kiraladı? Tekne ortada yok sahibi şikâyetçi değil, her şey çok karışık biz artık iyi veya kötü bir haber almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Erdem:

“Bize sağlıklı bilgi veren yok”

Sıtkı Akargöl’ün dayısı Ali Erdem, bu olayın boyutunun başka olduğunu söyledi. Yeğeninin mahkemesinin olduğunu ancak kaçacak bir konumda olmadığını söyleyerek polis ve askerden daha şeffaf bir açıklama beklediklerini kaydetti. Arama çalışmalarının hem karada hem denizde devam ettiği bilgisine eriştiklerini, yeğeni ve arkadaşı ile teknenin denizde nasıl kaybolduğunu hala anlayamadıklarını söyledi.