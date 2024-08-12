“Karavanları çalıp, güneye kaçırıyordu”

Kıbrıs’ın kuzeyine, Lurucina bölgesinden ‘kaçak’ şekilde geçerek farklı tarihlerde 2 ayrı karavanı çaldığı tespit edilen Kıbrıslı Rum G.S. tutuklanarak Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının 6 Ağustos tarihinde Gönyeli Belediye bulvarı üzerinde boş arazi içerisinde park halinde bulunan N.A.’ya ait karavanı, yönetiminde bulundurduğu aracın arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını söyledi.

Polis, karavanın Lurucina (Akıncılar) bölgesinde tespit edilip emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 13 Nisan tarihinde Doktor Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan ve T.Ü.’nün işletmeciliğini yaptığı King Oto isimli araç galerisinin yanında park halinde bulunan 9 bin Sterlin değerindeki karavanı bir başka aracın arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını belirtti.

Polis, zanlının 8 Ağustos tarihinde, Lefkoşa'da tespit edilip, derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyine kaçak olarak giriş yaptığının da belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının 9 Ağustos tarihinde İşlemiş olduğu “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçundan dolayı askeri mahkemeye çıkarılarak, suçları ile ilgili aleyhine 3 günlük tutukluluk emri temin edildiğini kaydetti.

Polis, 3 günlük sürede birçok kamera kaydı incelenip, birçok ifade temin edildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, bölgede benzer birçok sirkat meselesi olduğunu, zanlının bağlantısının olup olmadığının araştırılacağını kaydeden polis, ayrıca alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.