“Karar defteri, bazı evraklar ve bilgisayar hard disci kayıp”

YENİDÜZEN-ÖZEL

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) 6 Ağustos’ta yapılan Olağan Genel Kurulu sonrasında mali rapor tartışmaları beraberinde getirdi, polislik oldu.

Sendika hesaplarında yapılan uçuk harcamaların olduğunu iddia eden El-Sen yeni Başkanı Çağlayan Cesurer, bu harcamaların gerekçelerinin çalışıldığını ifade ederek, karar defteri ve bilgisayarın hard discinin kayıp olduğunu kaydetti.

Polise suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Cesurer, “Bu iş kokmaya başladı, birileri artık gereğini yapmalı” derken, eski sendika başkanı Kubilay Özkıraç, konuyla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını ifade ederken “Dertleri KIB-TEK değil, onlara pabuç bırakmam, kavga isterlerse de kavga ederiz” yorumunda bulundu.

El-Sen’de 6 Ağustos’ta yapılan Olağan Genel Kurulu sonrasında sendikanın mali hesaplamalarında çok ciddi açıklar olduğu, bunların izaz- ikramlardaki yüksek harcamalar, nereye kesildiği belli olmayan faturalar, yüksek bazı ödemelerden oluştuğu yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmişti.



El-Sen Yeni Genel Başkanı Çağlayan Cesurer:

“Bu iş kokmaya başladı, birileri artık gereğini yapmalı”

6 Ağustos’ta yapılan Olağan Genel Kurulu sonrasında eski genel sekreterin yeni sekretere karar defterini teslim etmediğini, bu evrakları bulamadığı için teslim edemediğini söylediğini kaydeden Cesurer, “İlk günden gidip evraklar için kayıp bildirimi yapıldı, polis ona 7 gün süre verdi ama bu süre sonrasında da hiçbir gelişme olmadı. Bugün yine polisteydim, bu işin peşini bırakmayacağım. Bu iş kokmaya başladı, birileri artık gereğini yapmalı.” dedi.

Bazı evrakların, yapılacak olan icraatlar ve harcamaların olduğu karar defteri ile bilgisayarın hard discinin kayıp olduğunu anlatan Cesurer, şunları dile getirdi:

“Mali konularla ilgili genel kurulda hesaplar aklanmadı, konu burada kalmayacak, mali polise de intikal edecek. Sendikanın denetleme kutulu çalışmalara başladı. Yapılan uçuk harcamaların gerekçeleri çalışılıyor. Bunların doğru olması için karar defterinin olması gerek. Bulunamazsa da mali murakıp ve mali polis gerekli çalışmayı yapacak.”

EL-SEN eski Başkanı Kubilay Özkıraç:

“Dertleri KIB-TEK değil, onlara pabuç bırakmam, kavga isterlerse de kavga ederiz”

Konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını ifade eden EL-SEN eski başkanı Kubilay Özkıraç ise “Karar defteri genel sekreterin muhafazasındadır” dedi.

Geçmiş yıllarda da benzer isimlerin kendisine ‘kumpas’ kurmak istediğini anımsatan Özkıraç, “Dertleri KIB-TEK değil, onlara pabuç bırakmam, kavga isterlerse de kavga ederiz” yorumunda bulundu.

Özkıraç, özetle şunları dile getirdi:

“Geçmişte bana kumpas kurulmak istenmişti, şimdi yine aynı kumpaslar dönüyor. 2018’de sendikayı devraldığımda tek bir evrak bile bulamamıştım, bana verilen cevap ‘tümü imha edildi’ olmuştu. Tüm bu kayıtlar poliste ve Sayıştaylıkta da var. Dertleri KIB-TEK değil, onlara pabuç bırakmam, kavga isterlerse de kavga ederiz.”