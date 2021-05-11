Karaoğlanoğlu Mezarlığı unutuldu

Girne Belediyesi, bayram arifesi olmasına rağmen Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nı temizlemedi. Yakınlarının kabirlerini ziyarete giden yurttaşlar, etrafı saran kuru otlar nedeniyle yürümekte zorluk çektiler.

Tepkilerini sesli ifade eden yurttaşlar Girne Belediyesi’nin bayram arifesi olmasına rağmen neden temizlik yapmadığını sorguladılar.