Kapıyı kırıp eve girdi, av tüfeğini alıp gitti

Lefkoşa'da meydana gelen "Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma Ve Tasarruf, Kasti Hasar" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.K.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, zanlı İsmail Kurtuluş Altan’ın, 07.09.2021 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen "Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma Ve Tasarruf, Kasti Hasar" suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 07.09.2021 tarihinde Lefkoşa’da sakin M. A.’nın evinin kapısını kırıp girdikten sonra, 3000 TL değerinde hasarda bulunduğunu, kayıtlı av tüfeğini alıp götürdüğünü aktardı.

Polis, ayni gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, 08.09.2021 tarihinde Girne Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri ışığında zanlının kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada av tüfeğinin tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının davaları görüşüleceğinde hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL değerinde nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.