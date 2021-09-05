Kantine girdiler, bir şey çalmadan çıktılar

Girne'de meydana gelen dükkân Açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan 16 yaşındaki zanlılar A.T ve B.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlıların girdiği okul kantininden bir şey sirkat etmeden geri çıktığı belirtildi. Zanlıların yaşlarının küçük olması sebebi ile kapalı oturum yapıldı.

Mesele ile ilgili olarak alınan bilgide zanlıların A.T ve B.A'nın Ağustos 2021 tarihleri içerisinde Lapta’da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini aynı yerde sakin O.G'nin yapmakta olduğu Lapta Yavuzlar Lisesi okul kantinine kapı camını kırarak girdikleri ifade edildi. Buna karşın zanlıların, içeri girdikten sonra, kantin içerisinden herhangi bir şey sirkat etmeden aynı yerden çıkış yaptıkları öğrenildi.

Zanlıların yapılan kamera incelemesinde tespit edilip mahkeme emri ile tutuklandığı ve mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğu, vermiş oldukları ifadelerin eyit ve tekzip edilmesi gerektiğinden ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün tutuklulukları talep edildi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.