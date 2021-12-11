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Kantara'da hırsızlık ve kasti hasar

Kantara'da hırsızlık ve kasti hasar

Kantara köyünde bulunan iki farklı evden iki metal kapı ve altı  alüminyum panjur hasara uğratılarak, çalındı. 

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Kantara köyünde bulunan iki farklı evden iki metal kapı ve altı  alüminyum panjur hasara uğratılarak, çalındı. 
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 27 Kasım-9 Aralık tarihleri arsında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen 30 yaşındaki E.Ç.(E) tutuklandı. 
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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