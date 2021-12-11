Kantara'da hırsızlık ve kasti hasar
Kantara köyünde bulunan iki farklı evden iki metal kapı ve altı alüminyum panjur hasara uğratılarak, çalındı.
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Kantara köyünde bulunan iki farklı evden iki metal kapı ve altı alüminyum panjur hasara uğratılarak, çalındı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 27 Kasım-9 Aralık tarihleri arsında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen 30 yaşındaki E.Ç.(E) tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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