“Kamuda Müşavirlik sistemi geri getiriliyor”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP-DP-YDP hükümetinin kamuda yeniden müşavirlik sistemine dönülmesini öngören yasa önerisini Meclis Alt Komitesine getirdiğini açıkladı. Barçın, söz konusu düzenlemenin kamuoyunda artan yolsuzluk iddialarının yaşandığı bir dönemde gündeme alınmasını eleştirdi.

Barçın, müşavirlik uygulamasının, görevden alınan üst düzey bürokratların fiilen çalışmadan maaş almalarına olanak tanıdığını savunarak, bu durumun siyasi sorumluluğun önüne set çektiğini ifade etti. Çözümün müşavirlik sisteminin yeniden hayata geçirilmesi olmadığını belirten Barçın, kapsamlı bir kamu reformuna ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kamu reformu çerçevesinde üçlü kararnameyle yapılan atamaların daraltılması gerektiğini dile getiren Barçın, müdür atamalarının liyakat esasına göre ve Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla yapılması gerektiğini kaydetti.

Barçın ayrıca, yasa önerisinin Meclis çoğunluğuyla kabul edilmesi halinde dahi, ilk seçim sonrası kurulacak bir CTP hükümetinde müşavirlik sisteminin kaldırılacağını ve müdür atamalarında liyakat ilkesinin yeniden esas alınacağını söyledi.