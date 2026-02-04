Baş ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran şahıs yaşamını yitirdi

Girne'de dün gece baş ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran 29 yaşındaki Khandaker Jayed Hassan Fahim hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 29 yaşındaki şahıs, dün gece 23.00 sıralarında baş ağrısı ve bulantı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Tedavisi devam ettiği sırada, saat 04.45 sıralarında ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sevk edilen Khandaker Jayed Hassan Fahim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

29 yaşındaki şahsın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.