Koop-Sen eksik ödemeleri Çalışma Dairesi’ne şikayet etti

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koopbank) İştiraklerinden

Koop-Süt, Zirai Levazım Koop ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşlarının eksik ödenmesi ile ilgili Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 10 Şubat Salı gününe kadar yapılması gereken ödemelerin ve eksik ödemelerin tamamlanmaması halinde, 11 Şubat Çarşamba gününden itibaren söz konusu üç iştirak işletmesinde süresiz greve gidileceğini açıklamıştı.

Koop-Sen Başkanı Güröz'ün Çalışma Dairesi'ne sunduğu dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koopbank) İştiraklerinden KOOP-SÜT, ZİRAİ

LEVAZIM KOOP. ve BİNBOĞA YEM FABRİKASI çalışanlarının maaşlarına Toplu İş Sözleşmesi

gereği Ocak ayı sonunda yansıtılması gereken %21,66’lık Hayat Pahalılığı (HP) oranı

yansıtılmamış ve çalışanlarımız eksik ödenmiştir.

Ayrıca 12/09/2025 tarihli yazımızda da belirttiğimiz üzere üç iştirakimizde de Sosyal Sigortalardan emeklilik ve/veya yaşlılık aylığı almalarını gerekçe göstererek almakta oldukları maaşların yine yarısını ödenmek şeklinde bir uygulama yapılmıştır.

42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası Hükümlerine göre imza

edilmiş olan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde bulunan nedenler dışında, Mahkeme kararı

olmaksızın kesinti yapılamayacağı 22/1992 sayılı İş Yasası hükümlerinde açıkça

belirtilmektedir. Yine 22/1992 Sayılı İş Yasasının 21. Maddesi hükümlerinde Ücretin

ödeme biçimi ve işten ayrılan çalışanın ücretlerinin en geç yedi gün içerisinde ödenmesi

gerektiği de ayrı maddeler halinde belirtilmektedir. Bu durum açıkça bir Toplu İş

Sözleşmesi ihlalidir.

Dolayısı ile bahse konu işletme ve/veya işveren ile ilgili yasal işlemler yapılması talebi ile

konuyu tarafınıza bildiririz."