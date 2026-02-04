Dikmen Belediyesi su dolum tesisini açıyor

Dikmen Belediyesi, bölge sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların içme suyuna daha kolay ve uygun koşullarda erişimini sağlamak amacıyla su dolum tesisini hizmete açıyor.

Su istasyonunun açılış töreni, yarın saat 11.30’da gerçekleştirilecek. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre açılışa, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri, muhtarlar ve bölge halkı katılacak.

Açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda halkın temel ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, damacana içme suyunun 20 TL bedelle vatandaşlara sunulacağı belirtildi. Dikmen Belediyesi, tüm halkı yarın gerçekleşecek açılış törenine davet etti.