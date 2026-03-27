“Kamu maliyesi 4,6 milyar TL daha borçlandı”

Ekonomist ve deneyimli maliyeci Erkan Okandan, kamu maliyesine ilişkin dikkat çeken borçlanma verilerini paylaştı. Rutin hale gelen Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesinin sonuçlandığını belirten Okandan, son ihaleyle birlikte kamu maliyesinin önemli ölçüde yeni borç altına girdiğini açıkladı.

Okandan’ın verdiği bilgilere göre, dün sonuçlanan ihale sonrası, Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alındığında kamu maliyesi 4 milyar 645 milyon 828 bin 775 TL daha borçlandı. İhale kapsamında 3 milyar 190 milyon TL, 6,8 milyon ABD doları ve 19,35 milyon İngiliz sterlini borçlanma gerçekleştirildi.

Bu son borçlanmayla birlikte kamu maliyesinin kısa vadeli DİBS borç stoku, faiz hariç olmak üzere 18 milyar 126 milyon 740 bin 500 TL seviyesine ulaştı.

Geri ödeme takvimi dikkat çekiyor

Verilere göre, faiz hariç kısa vadeli borcun aylara göre geri ödeme planı şöyle:

Nisan 2026: 6 milyar 930 milyon 169 bin 700 TL

Mayıs 2026: 4 milyar 269 milyon 405 bin 385 TL

Haziran 2026: 5 milyar 471 milyon 336 bin 640 TL

Ağustos 2026: 1 milyar 455 milyon 828 bin 775 TL

Mevcut borç stokunun para birimlerine göre dağılımında ise döviz cinsinden yükümlülüklerin ağırlığı dikkat çekti. Buna göre kamu maliyesinin borcu; 50 milyon 650 bin ABD doları, 103 milyon 100 bin İngiliz sterlini, 35 milyon 500 bin euro ve 7 milyar 900 milyon TL olarak açıklandı.

“Toplam borç 20 milyar TL’yi bulabilir”

Okandan, kur artışları ve faiz yükünün de hesaba katılması halinde, geri ödeme sürecine kadar kamu maliyesinin toplam borcunun 20 milyar TL seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Bu rakamın büyüklüğüne dikkat çeken Okandan, Şubat ayında açıklanan yerel gelirlerin 8 milyar 477 milyon 310 bin 977 TL olduğunu hatırlatarak, mevcut kısa vadeli borç stokunun faiz ve kur etkisiyle birlikte aylık gelirlerin 2,36 katına ulaştığını ifade etti.

“Borçlanma sürecek” uyarısı

Borçlanmanın önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirten Okandan, mevcut tablonun küresel gelişmelerle açıklanamayacağını savundu. Okandan, ekonomik tablonun sorumluluğunu uzun süredir devam eden hükümet politikalarına bağladı.

Seçim sürecine de işaret eden Okandan, yeni hükümeti kuracak siyasi aktörlere “kolaylıklar” dileyerek, toplumun beklentilerinin mevcut mali veriler ışığında şekillenmesi gerektiğini vurguladı.