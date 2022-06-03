Kamu-İş Başkanı yeniden Ahmet Serdaroğlu oldu

Kamu İşçileri Sendikası 10’uncu Olağan Genel Kurulu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Genel Kurul’da başkanlık için Sami Dilek ve Ahmet Serdaroğlu yarıştı.

Başkanlık yarışında Ahmet Serdaroğlu bin 175 oy alarak, yeniden başkan seçildi. Serdaroğlu’nun rakibi Sami Dilek ise 250 oy aldı.

Kamu-İş Genel Sekreteri bin 164 oyla Devrim Gündüz, Mali Sekreter bin 61 oyla Derviş Delikurt, Teşkilatlanma Sekreteri 921 oyla Yusuf Sonay ve Eğitim Sekreteri bin 52 oyla Lale Biçim oldu.