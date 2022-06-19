Kamran Aziz’in şarkıları hep bir ağızdan söylendi

Murat OBENLER

Kadın Öyküleri Derneği(KÖDER),Kıbrıs’ta hayata değer katan kadınların hikayelerini anlattıkları belgeseller serisine Asbank sponsorluğundaki eczacı, besteci,söz yazarı,müzik öğretmeni ve icracısı Kamran Aziz belgeseli ile devam etti. Lefkoşa AKM’de 17 Haziran Cuma akşamı gerçekleşen ve eski başbakan ve meclis başkanı Sibel Siber, LTB Başkanı Mehmet Harmancı,Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip ,bazı milletvekilleri ve sanatseverlerin katıldığı gecede sırasıyla konuşmalar yapıldı,

AKM’de “Al Yemeni Mor Yemeni” ve “Kıbrısım” yankılandı

Ayşe Karaca’nın eşliğinde Kamran Aziz’in “Al Yemeni Mor Yemeni” ve “Kıbrısım” şarkıları seyircilerin de katılımıyla söylendi ve belgesel gösterimi yapıldı. Deniz Öztürk’ün sunduğu gecede KÖDER Başkanı Şenay Ekingen tarafından katkılarından dolayı Asbank Genel Müdürü Karip’e kutsal kadın ağaç temalı bir seramik heykel takdim edildi.



Ekingen: “9.belgeselimizi çektik.Yol açıcı,ilham verici ilkleri başarmaya azimle devam edeceğiz”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, 15 arkadaş olarak ülkede bir ilki başarmak için yola çıkan KÖDER’in halkın takdiri ve artan değerli sponsor katkılarıyla 9.belgeselini de toplumla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek bu yol açıcı,ilham verici ilkleri başarmaya da azimle devam edeceklerini kaydetti.



Ekingen: “Basımı tamamlanan ilk kitabımızı Ağustos ayında tanıtacağız”

Ekingen: “Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmayı, hayatımıza değer katan kadınları genç kuşaklara tanıtma ve onların da kendi değerlerine sahip çıkmasını sağlamayı ve toplumsal hafızaya katkı koyacak projeler yapmayı amaçlıyoruz. Fotoğraf sergisi açtık,belgeseller çekiyoruz ve matbaada basımı tamamlanan ilk kitabımızı da Ağustos ayında tanıtacağız. Bunun için de ayrı bir mutluluk duyuyoruz.”



Ekingen : “Çok önemli değerimiz Kamran Aziz’in belgeselini sunmanın gururunu yaşıyoruz”

Ekingen, adamız Kıbrıs’ı cennetten bir parça gören, Al Yemeni Mor Yemeni’nin yaratıcısı, Lefkoşa’nın gençlerine ,Leymosun içkisine, İskele sahiline vurgun Kamran Aziz hanımefendinin belgeselini sunmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek gerek eczacı gerekse besteci,söz yazarı ve müzisyen kimliğiyle Kıbrıs Türk toplumunda çok önemli bir yere sahip olan Aziz’i bir kez daha anmak istediklerini kaydetti. Belgesele sponsor olan Asbank’a ve hazırlık aşamasında katkı koyan ve emeği geçen herkese çok teşekkür eden Ekingen, herkese iyi seyirler diledi.

Karip: “Bu değerli çalışmaların bir parçası olmak Asbank adına gurur verici”

Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip hayata değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, belgeseller hazırlamak,yazıya dökmek ve kitaplaştırmak amacıyla başlatılan çalışmaların bir parçası olmak Asbank adına gurur verici olduğunu ifade ederek Asbank olarak sosyal yaşamda,iş hayatında, ekonomide ve hayatın her alanında kadının güçlü bir yer edinebilmesinin destekçisi olmaya ve bu tür projelere de katkı koymaya devam edeceklerini dile getirdi.

Güven: “Teyzem sevgi dolu,çok neşeli, hayvan, çocuk, doğa, sanat ve yurtsever,müzik üreten çok değerli bir insandı”

Aile adına Tomris Güven teyzesi Kamran Aziz’in sevgi dolu,çok neşeli, enerji dolu, hayvansever, çocuksever,insansever, doğasever, yurtsever, sanatsever ve müzik üreten çok değerli bir insan olduğunu söyleyerek hayata değer katan kadınlarımızın öykülerini belgeselleştirerek gelecek kuşaklara aktarma gibi çok önemli bir toplumsal görevi başarıyla yerine getiren ve Kamran Aziz’i de bu listeye koyarak belgeselini çektikleri için KÖDER’e, çekimde yer alanlara ve çekim ekibine çok teşekkür etti.

Harmancı: “KÖDER’in kısa zamanda önemli bir devinimle güzel anıları yeni nesillere aktarabilmek ve yaşatabilmek adına gösterdiği çaba çok değerli”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ,KÖDER’in kısa zamanda önemli bir devinimle güzel anıları yeni nesillere aktarabilmek ve yaşatabilmek adına gösterdiği çabanın çok değerli olduğunu ve onu destekleyen tüm kurum-kuruluşların da önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade ederek KÖDER’i bir kez daha bu başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Harmancı: “Aziz ailesinin tüm fertleri Kıbrıs Türk toplumu için çok önemli değerlerdir”

Harmancı: “Kan bağı olmamasına rağmen çok müstesna bir aile olan Aziz ailesi ile hayatımın önemli bir bölümünü aynı evde geçiren birisi olarak Kamran Aziz’i içerden birisi gibi anlatabilirim. Aziz ailesinin tüm fertlerinin Kıbrıs Türk toplumu için çok önemli değerler olduğunu düşünüyorum. Baber bey, Mehmet Bey,Hıfsıye Hanım,Türkan hanım,Sultan Hanım çok önemli karakterlerdi. 1950’lerde bir kadının öncülüğünde bir müzik topluluğu kurulduğunu baktığımızda Kıbrıslı Türklerin, Atatürk devrimlerine çok iyi adapte olduğunun en somut örneklerinden birini görürüz. Çağdaşlığın geldiği boyut anlamında bugün bile sıkıntı yaşayan kadınların sosyallaşmesinde 1950’lerde kurulan bu grup bu açıdan da bir öncü olmuştur. Hiçkimseyi kırmamak için adeta bir güvercin ürkekliğiyle hareket eden Kamran Aziz’in duygusu da,gönlü de,sesi de bir güvercinin şakıdığı kadar güzeldi. Bu belgeselin ortaya çıkmasında katkı koyan herkese teşekkür ederim.”



Siber: “Bu çalışmalar bu topraklarda var olduğumuzun en güzel örneklerini kayıt altına alıyor”

Sibel Siber ise hep güzelliklerle anılan,etrafına ve topluma hep güzellikleri yansıtan değerli Kamran Aziz sayesinde bugün de güzel bir etkinlik yaşandığını dile getirerek bu belgeseli hazırlayarak topluma sunan KÖDER’i tebrik etti.KÖDER’in bu filmleri,kitapları ve sergilerinin sanatı,yaşam tarzını, kültürü, toplumsal hafızayı ölümsüzleştirerek geçmişi geleceğe bağlayacağını ve genç kuşaklara da toplumdaki kadın değerleri yansıtacağını vurgulayan Siber, bu çalışmaların bu topraklarda var olduğumuzun en güzel örneklerini kayıt altına aldığının altını çizdi. Siber: “Kamran Aziz çok ayrıcalıklı birisiydi ve sevgi dolu birisi olarak yarattığı eserlerle hem hepsimizin gönlünde taht kurdu hem de bu eserlerle çok değerli ve ölümsüz bir sanatçı oldu.”