Kalkınma Bankası’nda ‘sınav karmaşası’

Fehime ALASYA

Kalkınma Bankası münhali için aynı gün içinde iki kez sınava katılım çağrısı yapıldığını, ikisinin de iptal edildiğini belirten Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, bu duruma tepki gösterdi.



Sendika “şaibe var” derken, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu bu iddiaların iyi niyet ve bilgiden yoksun olduğunu söyledi, “Şube sayımızı artırdık, 15 gün sonra 2 yerine 4 şube için münhale çıkacağız, benzer işlemi tekrar tekrar yapmamak için böyle bir karar aldık” açıklaması yaptı.

Bengihan: “Münhal de, sınav da şaibeli”

‘Dört günlük’ Münhal başvuru sürecin ardından iki kez iptal edilen sınavın bankanın itibarını zedelediğine dikkat çeken Bengihan, “Banka hiç bu kadar aşağılanmamış, itibarı bu kadar zedelenmemişti” iddiasını ortaya koydu.

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki ise sınavla ilgili sıkıntı olmadığını belirtti. Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki sınavın Yönetim Kurulu uhdesinde olan bir durum olduğunu belirtti.

“4 günlük süre”

Kalkınma Bankası’nda sadece dört günlük başvuru süresi verilerek şaibeli bir münhale çıkıldığını ifade eden Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sınav konusunda da aynı şaibenin sürdüğünü belirtti.

Bengihan, münhalle ilgili yapılacak iki sınav için belirlenen tarihin dün olduğunu, buna karşın başvuru yapanların sabah saatlerinde aranarak; sınavın gerekçesiz şekilde, sözlü olarak iptal edildiğinin duyurulduğunu anlattı.

Bengihan,“Bu duyurudan 2 saat sonra ise başvuran kişileri tekrar arayarak sınavın yapılacağını söyleyen banka, ilk sınavın 12:30’da ikincisinin ise 14.30’da yapılacağını bildirdi. Ancak buna karşın yine öğlen saatlerinde giden katılımcılara sözlü olarak sınavlar yapılmayacak denildi.” şeklinde konuştu.

“Kadroları paylaşamadıkları için sınav yapmadılar”

Bankanın bu güne dek hiç bu kadar itibarsızlaştırılmadığını dile getiren Bengihan, “Müdürlükleri kime verecekleri konusunda anlaşamadıkları için, kadroları paylaşamadıkları için sınav yapmadılar. Kadroları arttırıp yeniden sınav yapacaklar.” yorumunda bulundu.

Bengihan özetle şunları dile getirdi:

“Göstermelik 4 günlük münhal çıktılar. Bugün münhale başvuranlar sınava girmek için gitti, sınavlar iptal oldu denildi, iki saat sonra arandılar, gittiler, yine geri gönderildiler. Öğlen yine gittiler ve hiçbir yazılı belge verilmeden sınavların iptal olduğunu söyleyip insanları gönderdiler. Müdürlükleri kime verecekleri konusunda anlaşamadıkları için, kadroları paylaşamadıkları için sınav yapmadılar.. Kadroları arttırıp yeniden sınav yapacaklar. İnsanlara sözlü olarak sınavlar yapılmayacak dendi, Teşkilat Yasasında kadroları arttırıp yeniden sınav yapacaklarmış. Daha önce hiçbir zaman bu banka bu kadar aşağılanmamış, itibarı zedelenmemişti. İnsanlarla da resmen dalga geçtiler. Sözlü olarak iptal edildi. Ayni gün içinde iki kere iptal iki kere yapılacak denildi. Kurum hiç bu kadar itibarsılaştırılmamıştı.”

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Tosunoğlu:

“15 gün sonra 2 yerine 4 şube için münhale çıkacağız”



Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, iki sınavın iptal kararının doğru olduğunu ancak bunda kötü niyet aranmasına üzüldüklerini söyledi.



“Bilgi sahibi olmadan her gelişmeye tepkisellikle yaklaşmak kimseye itibar kazandırmıyor” diyen Tosunoğlu, ortada kesinlikle şaibe olmadığını, tam aksine organizasyonu genişlettiklerini söyledi, şube sayısı artırımına gidildiği için sınavın iki yerine dört şube için birlikte yapılacağını belirtti.



“Sınav iptal edildi diye şaibe aramak yerine keşke bunun sebebi de öğrenilseydi” diyen Tosunoğlu, kurumlarımızı koruma görevinin hem yönetenlerin, hem de sendikaların olduğunu belirtti.



Tosunoğlu, YENİDÜZEN’e şu bilgiyi verdi:



“Organizasyon şemamızda toplamda 5 olan şube sayısını 7’ye çıkartıyoruz, doğrudur 2 şube müdürlüğü için yapacağımız sınavı iptal ettik, çünkü, 4 şube müdürlüğü için sınav planladık. Ayrı ayrı sınavlar yapmamak ve aynı işlemi farklı tarihlerde tekrarlamamak adına 15 gün sonra 4 şube müdürlüğü için sınava çıkacağız.”