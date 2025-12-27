Kalkanlı'daki bir restorantta yangın
Kalkanlı'daki bir restorantın bacasında biriken yağların ısınması sonucu yangın çıktı.
Polisten verilen bilgiye göre, Kalkanlı’daki bahse konu restorantın mangal bacası içerinde biriken yağların, ısıdan dolayı alevlenmesiyle çıkan yangında bazı ekipmanlar zarar gördü. İtfaiye tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
