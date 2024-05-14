Kalecik III Sözleşmesi hakkında suç duyurusu yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) ile Makine Mühendisleri Odası Kalecik III Sözleşmesi hakkında yarın Sayıştay Başkanlığı’na suç duyurusunda bulunuyor.

Yapılan açıklamada yarın saat 09.00'da Sayıştay Başkanlığı önünde bir de basın açıklaması yapılacak.

Kalecik III Sözleşmesi geçtiğimiz yılın Temmuz ayında imzalanmıştı: