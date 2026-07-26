Kaleburnu’na 13 kg yağdı
Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın Karpaz bölgesinde etkili olduğunu, Kaleburnu’na son 24 saatte 13 kg yağmur yağdığını bildirdi.
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Yaz ortasında aniden gelen yağışlı hava, Karpaz bölgesinde etkili oldu. Kaleburnu’nda metrekareye 13, Dipkarpaz’da 6 kilogram yağış kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarları şöyle:
“Kaleburnu 13 kg, Dipkarpaz 6 kg, Salamis 3 kg, Çayönü, Beyarmudu 2 kg, Mağusa, Çayırova, Akdoğan 1 kg/m²”
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Etiketler : yağmur, meteoroloji, Kaleburnu