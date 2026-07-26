İnşaat Mühendisleri Odası, Kumyalı’daki TÜK silo yıkımını inceledi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Kumyalı’da Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ait tesislerde meydana gelen silo yıkımına ilişkin yerinde teknik inceleme gerçekleştirdi.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Oda Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci başkanlığındaki inceleme heyetinde Yapı Komitesi üyeleri Ahmed Erkmen, Prof. Dr. Serhan Şensoy ve Hüdaverdi Tozan yer aldı. Heyet, olayın meydana geldiği tesis alanında kapsamlı gözlem ve değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, incelemelerde bölgenin zemin özellikleri, yapının taşıyıcı sistemi ve tasarım özellikleri, kullanılan yapı malzemelerinin mevcut durumu, tesisin bakım ve onarım geçmişine ilişkin gözlemler, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile yıkım sonrasında oluşan yapısal ve çevresel koşulların değerlendirildiği belirtildi.

Heyetin ayrıca, yıkılan yapı bölümlerinin çevrede bulunan diğer silo ve tesis yapıları üzerindeki olası etkilerini, enkazın mevcut stabilitesini ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında oluşabilecek ilave riskleri de ele aldığı kaydedildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının kontrollü, aşamalı ve uzman teknik ekiplerin gözetiminde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

İlk gözlemlerde, yapının tasarım özellikleri ile bakım ve onarım süreçleri açısından ayrıntılı değerlendirilmesi gereken bazı hususların tespit edildiği ifade edilen açıklamada, yıkımın kesin nedenlerinin belirlenebilmesi için teknik veriler, proje ve uygulama belgeleri, malzeme özellikleri ile tesisin bakım kayıtlarının birlikte incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından oluşturulan teknik heyetin birkaç gün içerisinde kapsamlı bir teknik rapor hazırlayacağı belirtilerek, raporda yıkımın muhtemel nedenleri ve olayın oluşum mekanizmasının teknik açıdan değerlendirileceği, ayrıca enkaz kaldırma çalışmalarının güvenli şekilde yürütülmesi, çevredeki yapıların korunması ve iş sağlığı ile güvenliği tedbirlerine ilişkin önerilere yer verileceği bildirildi.

Hazırlanacak raporun, gerekli değerlendirmelerin yapılması ve sonraki süreçlere ışık tutması amacıyla ilgili kurum ve yetkililere iletileceği ifade edildi.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası açıklamasında ayrıca, olayda hayatını kaybeden TÜK çalışanına Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.