"Dün yaşanan olay iş cinayetidir. Şeffaf biçimde soruşturulmalı"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kumyalı’da Toprak Ürünleri Kurumu'nun silosunda dün yaşanan olayı iş cinayeti olduğunu söyleyerek, her ölümün ardında sorgulanması gereken ihmaller, denetim eksiklikleri ve yerine getirilmeyen yasal sorumluluklar olduğunu ifade etti.

KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan son olayın “iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eksikliklerin” artık görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaştığını kaydetti.

Devletin öncelikle kendi çalışanlarının yaşam hakkını korumakla yükümlü olduğuna vurgu yapan Dalkan, kendi kurumlarında güvenli çalışma ortamını sağlayamayan ve etkin denetim mekanizmalarını işletemeyen bir kamu yönetiminin, diğer iş yerlerinde çalışanların güvenliğini sağlamasının da beklenemeyeceğini belirtti.

Dalkan, Kuzey Kıbrıs’ta 2025’te yaklaşık 164 bin kayıtlı çalışana karşılık 7 emekçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiğini ve bu oranın 100 bin çalışan başına yaklaşık 4,3 ölüm anlamına geldiğini ifade ederek, iş sağlığı ve güvenliği alanında denetimlerin güçlendirilmesi ve önleyici politikaların acilen hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Söz konusu olayın tüm yönleriyle bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmasını, ihmal veya kusuru bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesini talep eden Dalkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı da göreve çağırdı.