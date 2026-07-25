“BRTK Değişiklik Yasası şeffaf, hukuka uygun ve adil biçimde uygulanmalı”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Değişiklik Yasası’nın şeffaf, hukuka uygun ve adil biçimde uygulanması çağrısında bulundu.

KTGB, BRTK Değişiklik Yasası’nın uygulanma sürecinin doğru yönetilmemesi halinde, kurumun mevcut yapısındaki sorunların daha da derinleşebileceği uyarısı yaptı.

Birliğin yazılı açıklamasında yasal değişikliğin amacına ulaşabilmesi için sürecin Anayasaya, yasal mevzuata ve eşitlik ilkesine uygun yürütülmesi, kararların şeffaf, denetlenebilir ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiği kaydedildi.

Eski yasada yükselme yeri olarak ifade edilen bazı kadroların yeni düzenlemeyle ilk atama yerine dönüştürülmesinin önemli hukuki ve idari sorunlar doğurabileceğinin belirtildiği açıklamada, bu düzenlemenin hukuki ihtilaflara, devletin maddi kayba uğramasına ve kurumda huzursuzluğa neden olabileceği de ifade edildi.

Açıklamada, bazı çalışanların kadrolanamayacağı, intibaklarının yapılamayacağı veya eğitim ve mezuniyetlerinin karşılığı olan kadrolara atanamayacağı yönünde kaygılar yaşandığı da kaydedildi.

KTGB, açıklamasında, kazanılmış haklarının korunması, hiçbir personelin belirsizliğe, eşitsizliğe veya hak kaybına uğratılmaması çağrısı da yaptı.

Değişen yasada 61 yaşından gün alan personelin emekliliğe sevk edilmesinin hükme bağladığı hatırlatılırken, bu yaş koşulunu taşıyan BRTK Müdürü’nün görevini hangi yasal dayanak ve mevzuat çerçevesinde sürdürdüğünün kamuoyuna açıklanması istendi.

BRTK’de kadrolu personel tarafından yürütülmesi gereken yöneticilik görevlerinin geçici statüdeki personele yaptırılmasının mevzuata aykırı olduğu ve buna son verilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, kurumun yönetim yapısının kişilere göre değil; yasa, liyakat ve kamu yararı esas alınarak oluşturulmasının önemi vurgulandı.

KTGB'nin beklentisinin yasanın çalışanların haklarını koruyan, kurumun yapısını güçlendiren ve kamu yayıncılığının gereklerine uygun anlayışla uygulanması olduğu belirtilen açıklamada, sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi, çalışanların ve ilgili örgütlerin bilgilendirilmesi, hukuki ve idari soruların gecikmeksizin yanıtlanması da istendi.

Açıklamada, BRTK’nin yeni tartışmaların ve eşitsizliklerin içine sürüklenmesine değil; hukuka, liyakate, çalışma barışına ve kamu yayıncılığı ilkelerine dayanan güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturulmasına ihtiyaç duyduğu da vurgulandı.