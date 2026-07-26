“Çocukların sevgiyle büyüdüğü bir dünya hayal ediyorum”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… İçten.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yine çocukların hayatına dokunabileceğim bir meslek seçerdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Daha iyi bir öğretmen, daha iyi bir insan olabilmek.

Kayıtsız kalamadığım şey…Haksızlık.

En büyük pişmanlığım… Anı yaşamayı ertelediğim zamanlar.

En büyük sevincim… Sevdiklerimle aynı masada olmak.

Hayatımın dönüm noktası… Sevdiğim birinin ani vedası.

Beni en çok etkileyen yazar… Reşat Nuri Güntekin

Başucumdaki kitap… Çalıkuşu

En keyif aldığım müzik… Ruhuma iyi gelen her müzik.

En son izlediğim film… Yerdeki Yıldızlar

Kendim için son aldığım şey… Bir parfüm.

Dolabımdaki en gereksiz şey… “Belki bir gün giyerim.” diye sakladıklarım.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Düşünülerek alınan her şey.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Her şeyi ve herkesi gereğinden fazla düşünüyor olmam.

Kendimde beğendiğim özellik… Empati kurabilmem.

Olmasa da olur… Gösteriş.

Olmazsa olmaz… Sevdiklerim.

En iyi yaptığım yemek… Çiçek dolması

Hayalimdeki dünya… İnsanların birbirini daha çok dinlediği, anlamaya çalıştığı ve çocukların sevgiyle büyüdüğü bir dünya.

Aşk benim için… Yanında ruhunun dinlenebildiği yer.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Mustafa Kemal Atatürk.

Görmek istediğim yer… Japonya.

Mutlaka yapmak istediğim… Dünyayı daha çok gezmek.

Son olarak söylemek istediklerim… Hayatın en güzel yanı, çocukların ve insanların hayatına güzel bir iz bırakabilmek.