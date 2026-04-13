Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali, Pazar günü yapılıyor

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, 10.30’da açılış konuşmalarıyla başlayacak festivalde gösteriler ve konserler yer alacak, el emeği ürün, geleneksel yiyecek/içecek stantları kurulacak. Festival Grup Frekans konseriyle sona erecek.

Festivalde sahneye çıkacak gruplar ve gösteriler şöyle:

"Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu Kozan 2 Grubu Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Altın Kalpler Korusu ve Belediye Orkestrası, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 5'nci Mevsim Yaşam Korosu, şiir dinletisi, Meryem Karabulut Zumba Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Çocuk Korosu, Salahi Acarca ve Orkestrası, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Jimnastik Grubu, Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği Jimnastik Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Dilekkaya Muhittin Tüzel Jimnastik Derneği gösterisi, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu, Dandelions Dans Grubu"