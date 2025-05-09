Serap ŞAHİN

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak, yasama dokunulmazlığının kaldırılması sürecine ilişkin YENİDÜZEN’e konuştu, “sahte diploma” ile ilgili kendisine yöneltilen ithamların delile dayanmadığını iddia etti. Yeşilırmak, “Ben bir suç işlemedim, dosyada bana yöneltilen ithamların hiçbiri delile dayanmıyor” diyerek, dosyada kendisini suçlayan herhangi bir unsur bulunmadığını öne sürdü. Komite kararlarını yerinde bulduğunu ve saygı duyduğunu ifade eden Yeşilırmak, UBP grubunun önceden bir karar almadığını söyledi. Yeşilırmak, “Hiç kimsenin de dokunulmazlığın kaldırılmasına dair bir korkusu yoktu” dedi, dokunulmazlığının kaldırılmaması için herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan UBP Milletvekili Hasan Küçük ise Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması konusunda grup kararı alınmadığını söyledi. Küçük, “Bize, ne Emrah Bey dokunulmazlığının kaldırılmasını söyledi, ne de aramızda böyle bir konuşma geçti” diyerek, dosyada herhangi bir somut delil olmadığını ve YÖDAK raporunun eksik olduğunu söyledi. Yargılanmasının önüne geçilmediğini belirten Küçük, kararın Genel Kurul’da verileceğini ve herkesin bu karara saygı duyması gerektiğini dile getirdi.

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak:

“Kafanıza göre bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıramazsınız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Meclis’teki dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin "Ben bir suç işlemedim, dosyada bana yöneltilen ithamların hiçbiri delile dayanmıyor" dedi.

Yeşilırmak, "Arkadaşlar kararlarını dosya üzerindeki istinatlara göre aldı, ben de savunmamı yaptım. Dokunulmazlığın kaldırılmasına yetecek nitelikte delil yok" ifadelerini kullandı.

Polis dosyasında şahadetlerin Emrah Yeşilırmak’ı işaret etmediğini savunan Yeşilırmak, "Benim tahrikim yok, teşvikim yok, sahte belge sunmadım. YÖDAK raporu da yok, görüşü de yok.” dedi. Dosyada kendisini doğrudan suçlayan herhangi bir ifade veya emare olmadığını yineleyen Yeşilırmak, "Bir kişiyi suçlayacaksanız bunu bir eyleme dayandırmalısınız. Burada böyle bir unsur yok" dedi.

Yeşilırmak, anayasanın 84. maddesine dikkat çekerek, dokunulmazlığın kaldırılması için ağır suçlarda suçüstü hali aranması gerektiğini hatırlattı. "Benim bu konuda ne dokunulmazlığımı kaldırın diye bir talebim oldu ne de kaldırmayın diye yalvardım. Bu süreçte net duruşumuz bellidir. Delil yok, suç unsuru yok" dedi.

Komite kararlarını yerinde bulduğunu ve saygı duyduğunu ifade eden Yeşilırmak, UBP grubunun bu konuda önceden bir karar almadığını söyledi. Yeşilırmak, "Komite süreci tamamlandıktan sonra UBP grubu kararını verdi. Diğer partilerde olduğu gibi grubun bu yönde karar alma hakkı vardır. CTP de kendi başına karar almadı. Gizliliği ihlal etmeden mutlaka kendi aralarında konuşmuşlardır. Kimse kimseyi kandırmasın" şeklinde konuştu.

Milletvekili olarak dokunulmazlığının kaldırılması yönünde başvuruda bulunma yetkisi olmadığını hatırlatan Yeşilırmak, "Başsavcılığın talebi üzerinden Meclis karar verir.” dedi.

Yeşilırmak, kendisine yönelik ithamların itibar zedeleyici olduğunu da ifade ederek, “Hem Meclis'in hem de şahsımızın itibarı zedeleniyor. Ama hiçbir şekilde saklanmadık, çekinmedik. Umarım bu süreç objektif değerlendirilir” dedi.

Yeşilırmak, “Benim dokunulmazlığımı kaldırın diye bir kimseye yalvarmam yok. Dokunulmazlığımı kaldırmayın diye de bir yalvarmam yok. Hiç kimsenin de dokunulmazlığın kaldırılmasına dair bir korkusu yoktu” diyerek, “Kafanıza göre bir milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıramazsınız.” şeklinde konuştu.

Yeşilırmak, “O zaman herhangi bir milletvekilini bir suçtan itham edelim ve dokunulmazlığını kaldıralım. Kendi gitsin mahkemede aklasın. Öyle bir mantık olamaz. O zaman dokunulmazlığın anlamı nedir?” sorusunu sordu.

Yeşilırmak, “Emrah Yeşilırmak da ölüyor, bitiyor, dokunulmazlığı kaldırılmasın durumu yoktur. Bizim böyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman saklanmadığımızı da söyledik” dedi.

Yeşilırmak, “Ben Lefke'ye nasıl başvuruysam aynı şekilde bu okula gidip başvuru süreçlerini tamamladım. Denkliği veren üniversitedir. Burada idari işlem hatası yaptıysa, üniversite yapmıştır” diye konuştu.

“Polise şikâyet edeceğim, kameralardan kimin yaptığını bulsunlar”