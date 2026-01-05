Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) desteğiyle, kadınlara yönelik girişimcilik kursu düzenlenecek.

Garanti BBVA tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın girişimcilerin bilgi birikimi, yönetim becerisi ve kapasitesini artırmak, iş dünyasındaki yerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Kadın Girişimci Akademisi'nin, 1 Ocak – 6 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Sınırlı kontenjana göre tasarlanan akademi için başvuruların 15 Ocak Cuma gününe kadar www.garantibbvakadingirisimci.com adresi üzerinden yapılması gerekiyor. Türkiye'de 2012'de başlatılan Kadın Girişimci Akademisi, Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez düzenleniyor.

Eğitim, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Seminer Salonu’nda ve Zoom Cloud Meetings Platformu üzerinden, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve profesyoneller tarafından verilecek.

Eğitim programında dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler konuları var.