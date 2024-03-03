Kadının dokunuşuyla topraktan seramiğe dönüşümün hikayesi

Murat OBENLER

Ülkemizde seramik, yaratıcı sanat ve sanat terapisi çalışmaları sürdüren atölyelerden birisi olan ve 2004 yılından bugüne her yaş grubuna yönelik çalışmalarını başkent Lefkoşa’da hayata geçiren Pembe Atölye’nin “Toprak Kadın Dönüşüm” adlı sergisi 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 17.00’de Rüstem Kitabevi Ana Galeri’de açıldı.

Gaziler: “Daha çok güzel sanat eseri görmeye, daha çok güzel düşünmeye, güzel paylaşmaya ihtiyaç var”

Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Pembe Gaziler, sanatın sanat için mi toplum için mi olduğu tartışmasının yüzyıllar boyunca birçok platformda tartışıldığını ve geliştirilen kuramlar çerçevesinde sanatın nasıl olması gerektiğiyle ilgili gelişmiş ülkelerde fazlasıyla örnekler olduğuna dikkat çekerek atölyenin de dış dünyadan başlayarak onu kendi ülkesine yansıtmaya çalıştıklarına vurgu yaptı. Gaziler: “İnsan için sanat vardır ve daha çok insan için daha çok sanat var olması gerekir çünkü ülkemizde sanat neredeyse hiçbir platformda yer bulmuyor. Daha çok güzel sanat eseri görmeye, daha çok güzel düşünmeye, daha çok güzel paylaşmaya ihtiyaç var.”

“Paylaşıma ve üretime inandığımız için buradayız. Kadın ürettiği sürece özgürleşir ve özgürleştiği sürece üretebiliyor”

Gaziler konuşmasını “Yetenekli ve üretken bir toplum olmamıza rağmen ne yazık ki sanatı hayatımıza katmayı başaramadık. Pembe Atölye olarak buna inandığımız için bu paylaşımı sizlerle yapıyoruz. Paylaşıma ve üretime inandığımız için buradayız. Kadın ürettiği sürece özgürleşir ve özgürleştiği sürece üretebiliyor. Kadının seramikle iletişimi ve seramiğin de kadından aldığı temasla vücut bulabilmesini, birlikte yaşadığımız bu paylaşımı iddiasız bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Kendi aramızdaki işbirliği ve pozitif enerjiye dayalı bu dönüşümü sizlere de aktarmak istedik. Bu duygular bizim atölyemizin duygusudur. Sanat ve üretim özgürleştirir, iyileştirir ve güzelleştirir.” diyerek sonlandırdı.

Hoca, Özdamarlı, Fikretler, Atagül, Sarıyar ve Karpazlı’nın çamurdan seramiğe dönüşen eserleri

Pembe Atölye (Pembe Atelier) her alanda olduğu gibi sanatta da kadının varlığını ve emeğini vurgulamak amacıyla “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” arifesinde Atölye çalışmaları kapsamında seramik sanatına gönül vermiş Melis Hoca, Özlem Özdamarlı, Lamia Fikretler, Selin Atagül, Ayşegül Sarıyar ve Zehra Karpazlı’dan oluşan yetişkin kadınlar grubunun eserlerini “Toprak Kadın Dönüşüm” adıyla sergileyecek. Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılış sonrasında isimsiz olarak sergilenen eserler sanatseverler tarafından ziyaret edilirken serginin 22 Mart 2024 tarihlerine kadar Rüstem Kitabevi Ana Galeri’de açık kalacağı açıklandı.