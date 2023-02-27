“Kaçış yolu ilerletiliyor, Ciklos – Lefkoşa bağlantı noktası taşınıyor”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Ciklos Lefkoşa anayolu bağlantı noktasının yeni ve uygun bir noktaya taşınacağını, kaçış yolunun hem ilerletildiğini hem de eksikliklerinin giderildiğini açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şenkul, “Trafik özelinde yakın zamanda hem ulaşım planı hem de toplu taşıma konusunda sizlerle olumlu gelişmeler paylaşmak için ilgili paydaşlarımız ile sürekli temas içinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi.

Şenkul, kentin ihtiyaçlarının giderilmesini oturup beklemeyeceklerini de vurguladı.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Günaydın Girne,

*Kaçış yolu hem ilerletiliyor hem de eksikleri gideriliyor.(foto 1)

*Kaçış yoluna ek olarak, Ciklos-Girne/Lefkoşa Anayolu bağlantı noktası yeni ve uygun bir noktaya taşınıyor.

O bölgedeki temizlenmiş arazi(foto 2) yeni yol güzergahımız.

Trafik özelinde yakın zamanda hem ulaşım planı hem de toplu taşıma konusunda sizlerle olumlu gelişmeler paylaşmak için ilgili paydaşlarımız ile sürekli temas içinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Seçim döneminde dediğimiz gibi, kentimizin ihtiyaçlarının giderilmesini oturup beklemeyeceğiz.

Girne’mizin ihtiyaçlarını gidermek için tüm paydaşlarımızı hem motive edeceğiz hem de gerekirse zorlayacağız çünkü biz Birlikte Girneyiz”