‘Kaçak yapılaşma bitecek’

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, başkanlık görevine geldiği Aralık 2022’den bu yana geçen 8 aylık süreci YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Kaçak yapılaşmaya karşı mücadeleye işaret eden Şenkul, “Girne’de her şey planlı, programlı ve izinli olacak. ‘Kaçak’ kelimesini literatürden kaldıracağız” dedi.

Girne’nin nüfusuyla gerçek nüfusun uyuşmadığını bir kez daha vurgulayan Şenkul, “Girne’nin gerçek nüfusu konuşulanın 2 buçuk 3 kat üzerindedir. Merkezi idare, bundan kısa süre sonra nüfus sayımı yapmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve mahkeme kararı ile ara emri alınan Kervansaray Halk Plajı hakkında yorum yapan Şenkul, “Sahiller halkın kullanımında olmalı” dedi, bu yöndeki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Girne Antik Liman ile ilgili de konuşan Şenkul, “Antik Liman belediyenin kontrolüne alınmadığı sürece yine liman olmaktan çıkacaktır” dedi.

Geride kalan 8 aylık dönemde Girnelilerin Girne’de bir belediyenin olduğunu hatırladığını söyleyen Girne Belediye Başkanı Şenkul, önümüzdeki süreç içerisinde hayata geçirmeyi düşündükleri projeleri anlattı.

“İlk günden bu yana yoğun tempoda çalışıyoruz”

Girne Belediyesi Başkanı Şenkul, göreve geldikleri günden itibaren kolları sıvadıklarını ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. “Bütün işin başı finanstır” diyen Şenkul, ilk olarak belediyenin gelir-gider dengesini kurmaya çalıştıklarını belirtti. İlk olarak gelir kısmına odaklandıklarını anlatan Girne Belediye Başkanı Şenkul, “Eski idare ne yazık ki, belediyenin birçok gelirinden feragat etmişti. Geçtiğimiz iki dönem yüksek inşaat geliri olan bir dönemdi. Söz konusu dönemde büyük bir yapılaşma oldu, oradan gelen inşaat ve ruhsat gelirleri vardı, bunları alarak maaş ödendi. Hâlbuki alınan para altyapıya harcanmalıydı. O dönemde neredeyse su alanların %65’i kaçağa düşmüştü ve fatura ödeyenlerin oranı %50’nin altına düştü. Pandemiyle birlikte daha büyük sorunlar yaşandı” şeklinde konuştu.

“ ‘Kaçak’ kelimesini literatürden kaldıracağız”

Murat Şenkul şöyle devam etti:

“Verdiğimiz hizmetin karşılığını almak istiyoruz. Fazlasını asla istemiyoruz. Verdiğimiz hizmetin karşılığını alabilmek için alacaklarımızın karşılığının peşine düştük. Girne’de her şey planlı, programlı ve izinli olması lazım… ‘Kaçak’ kelimesini literatürden kaldıracağız. Şehirde şu an çok aktif şekilde bir yatırım süreci yaşanıyor ve projeler hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde bu daha da artacak. Özellikle finansal açıdan başladığımız günden bu yana çok yol aldık. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kesinlikle bu tempoyu devam ettireceğiz, asla durmayacağız…”

“Sahiller halkın kullanımında olmalı…”

Murat Şenkul, kamuoyunda çok konuşulan Kervansaray Halk Plajı’yla ilgili de görüş bildirdi, bu yöndeki mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Şenkul konuyla ilgili olarak, “Biz bir sahil kentiyiz. Sahiller halkın kullanımında olmalı... Bu konuda çok hassas davranıyoruz. Kervansaray ile ara emrimizi aldık. Buna benzer her türlü girişimi yapmak için de tüm gücümüzle sahada olacağız. Biz, Girne Belediyesi olarak sınırlı sayıda kalan kamusal alanlara sahip çıkıyoruz. Kimse buraları birilerine vermeye çalışmasın, Girne Belediyesi buradadır, Girne Belediyesi güçlüdür, bu mücadeleyi de sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

“Girne’nin gerçek nüfusu konuşulanın 2 buçuk 3 kat üzerinde”

Girne Belediye Başkanı Şenkul, Girne’nin nüfusuyla gerçek nüfusun uyuşmadığını ifade ederek, “Göreve başlar başlamaz tabelayı indirerek merkezi idareye bir mesaj verdik. Bunu her platformda dile getiriyoruz. Girne’nin gerçek nüfusu konuşulanın 2 buçuk 3 kat üzerindedir. Merkezi idare, bundan kısa süre sonra nüfus sayımı yapmak zorundadır” dedi.

Şenkul, nüfusun bilinmemesi nedeniyle hak ettikleri devlet katkısını da yeterince alamadıklarını belirtti, bunun ancak bir nüfus sayımıyla düzeltilebileceğini söyledi.

“Güzel duyumlar alıyoruz, Girneliler mutlu”

Kendisine Girne’deki vatandaşların çalışmalardan memnuniyet derecesinin sorulması üzerine Murat Şenkul, çalışmalardan dolayı Girnelilerin mutlu olduğunu düşündüğünü söyledi. Girne’nin bundan önceki dönemde iyi bir hizmet alamadığını belirten Şenkul, “Gerek sokağa çıktığımda aldığımız reaksiyondan, gerekse çevremizden bize gelen mesajlar, vatandaşların tekrardan Girne’de bir belediye olduğunu görmeye başladığı yönündedir. Elbette sorunlar vardır. Girne bu hale bir günde gelmedi. 1 günde de düzelmeyecek. Bizim de hatalarımız, yanlışlarımız oluyor ama en temel anlamda çalıştığımızı ve uğraştığımızı sadece Girneliler değil, tüm vatandaşlar görüyor” ifadelerini kullandı.

Antik Liman…

“Sadece liman esnafı değil, bütün Girne etkilendi”

Çalışmaları devam eden ve henüz daha bitmeyen Antik Liman konusunda da açıklamalar yapan Şenkul, “Bir sezon kaçırıldı. Zaten Mayıs’a kadar kaçıracağımız belliydi. Bu süre biraz uzadı. Sadece liman esnafı değil, bütün Girne etkilendi. Gelen turist sayısını azalttı. Girne’ye gelen turist sayısı azaldı. Girne’nin kalbi limandır. Liman yoksa insanlar Girne’ye gelmezler” dedi. Antik Liman’da devam eden çalışmaların yılsonuna kadar bitmesi gerektiğini ve bu şekilde umut ettiğini belirten Girne Belediyesi Başkanı Şenkul, “Liman devreye girer girmez, biz Girne Belediyesi olarak eskisi gibi olmaması için elimizden geleni yapacağız. Bunu herkes biliyor ki, liman belediyenin kontrolüne alınmadığı sürece yine liman olmaktan çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak Kordonboyu’nda da kış aylarında çalışmalar yapacaklarını belirterek, önümüzdeki yıl yaz aylarında bambaşka bir Girne Antik Liman ve bambaşka bir Kordonboyu olabileceğinin bilgisini de verdi.

“CTP iktidarıyla birlikte çalışma hayalim var”

25 Aralık 2022’de ülkemizde gerçekleşen yerel seçimde Girne Belediyesi’nde Cumhuriyetçi Türk Partisi‘nden (CTP) aday gösterilen ve yüzde 34’lük oy oranı ile belediye başkanı seçilen Murat Şenkul, partisinin sadece yerel yönetimlerde değil, merkezi yönetimlerde de başarılı olduğuna inandığını söyledi, “CTP iktidarıyla birlikte çalışma hayalim var” dedi.

Şenkul şunları söyledi:

“Bu yola çıkarken, iki dönem başkanlık yapabileceğimi söylemiştim. Bu iki dönem içerisinde biz dijital anlamda belediyemizi güne uyarlayacağız, finansal anlamda güçlendireceğiz ve bizden sonra başka bir CTP’li arkadaşımıza bu bayrağı devredeceğiz. Onlar da, bizim gibi kötü bir miras değil, iyi bir miras alıp belediyemizi daha ileriye taşıyacaktır. CTP’nin yerel yönetimlerde iyi bir yönetim şekli sürdürdüğü konuşuluyor. Ben, sadece yerel yönetimde değil, merkezi yönetimlerde de Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. İlk genel seçimlerde de CTP’nin iktidara geleceğini düşünüyorum. Bunu CTP’li biri olarak değil, bir vatandaş olarak istiyorum. Yerel yönetimler zaten işin pratiğidir. Benim, projelerim ve hedeflerimi gerçekleştirmek için CTP iktidarıyla çalışma hayalim var. Çünkü şu anda Girneliler için merkezi hükümetten birçok talebimiz, isteğimiz var ancak hiçbir şekilde yardımcı olunmuyor. Bu bir gerçek…”

Projeler…

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul projelerden de bahsetti. Karakum Plajı’nı Şubat ayından bu yana hükümetten istediklerini anlatan Şenkul, Şubat ayından günümüze kadar bu konuda hiçbir gelişme yaşanmadığını söyledi, Ozanköy ve Karakum bölge halkına baskı unsuru yapmaları için çağrıda bulundu.

Kordonboyu için sahil projeleri olduğunu anlatan Şenkul, önümüzdeki kış oraya çok ciddi yatırımlar yapacaklarının bilgisini verdi.

Trafikle ilgili iki adet yeni akıllı sinyalizasyon denilen sistemin kısa süre sonra devreye gireceğini aktaran Girne Belediye Başkanı Şenkul, kaçış yolu ve ara yollarla birlikte Girne’nin doğusundaki trafiği bir miktar hafifleteceklerini söyledi. Şenkul trafik konusunda, “Gerçekçi olmak gerekirse, bu yapılaşma ve bu nüfus artışı sürdüğü sürece, doğu çevre yolu ve toplu taşıma olmadan bu trafiğin rahatlaması söz konusu değil” yorumunu da yaptı.

Murat Şenkul, çalışmaları kapsamında kanalizasyonla ilgili ciddi adımlar atmaya başladıklarını, Girne’de şu anda su kesintisi olan bölgelerin sayısının azaldığını söyledi.

Şenkul, kısa süre içerisinde ‘Gir-Bel’ isimli bir projenin de hayata geçeceğini ifade ederek, bu projenin Girne’de özellikle sahil bölgelerinde esnafa da rakip olmayacak şekilde o noktalara canlılık getirebilecek ve geliri artıracak bir çalışma olduğunun bilgisini de verdi.

Festival…

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ve 40 gün boyunca aralıksız kültür, sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan ‘GİRNE FEST 23’ 1 Eylül – 10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. 10 Ekim’e kadar sürecek olan festivalde etkinliklerin yanı sıra Türkiye’den Edip Akbayram, Haluk Levent, Manga grubu gibi önemli sanatçılar da adamıza gelip konser veriyor.