‘Kaçak koyun’ soruşturması tamamlandı Teminatla serbest kaldılar

Ülkeye kaçak olarak getirilen koyunlar ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar A.K ile B.T teminatla serbest kaldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Madali, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibinden alınan ihbarı değerlendirdiklerini söyledi.

Madali, 29 Eylül’de saat 16:30 raddelerinde Cihangir bölgesinde bulunan Etsan mezbahasına gelen A.K’nin

beraberinde getirdiği 53 adet küçükbaş koyunu kesmek için gerekli işlemleri yaptırdığı esnada, hayvanların kulak numaralarının kaçak olduğu şüphesiyle Veteriner Dairesi tarafından kontrol yapıldığını aktardı.

Yapılan incelemede 23 koyunun Güney Kıbrıs'a ait çipli oldukları, Veteriner Dairesi’ne ait kulak numaralarının ise Vadili Veteriner Dairesi’nde teknisyen olarak görev yapan S.Ç tarafından hayvanların kulaklarına takıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, konu koyunların emare olarak zapt edilip, Devlet Üretme Çiftliği’ne teslim edildiğini söyledi.

Meseleyle ilgili S.Ç’nin gerekli kontrolü, sorgulamayı yapmadan huzuruna getirilen koyunlarla ilgili kulak numarası işlemini gerçekleştirerek görevinde ağır bir ihmalde bulunmakla methaldar olduğu da aktarıldı.

“KKTC’de olmayan bir sistem”

Polis, koyunların Veteriner Dairesi görevlileri tarafından yapılan genel kontrolde kuzeyde olmayan bir sistemle, çipin karınlarında olduğunu ve bu çipin Kıbrıs Cumhuriyeti'ni simgeleyen CY yazılı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların davaları sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1’er gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 1’er kefilin 80 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.