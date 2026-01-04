Bağımsızlık Yolu, ABD’nin Venezuela’ya gerçekleştirdiği askeri operasyonu protesto etmek için ABD Temsilciliği önünde eylem yaptı.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, eylemde Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy konuşma yaparken, parti adına basın açıklamasını Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu okudu.

Ersoy: "Emperyalist saldırganlığı protesto etmek için bir araya geldik"

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, eylemde yaptığı konuşmada, Venezuela’ya karşı gerçekleştirilen askeri operasyonu ve emperyalist saldırganlığı protesto etmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Operasyonun arkasında NATO ve ABD emperyalizminin bulunduğunun kendileri açısından açık ve net olduğunu söyleyen Ersoy, “uyuşturucu ve narko-terörizm” gerekçelerinin saldırganlığı örtmek ve meşrulaştırmak için kullanılan birer bahane olduğunu savundu.

Ersoy, Kıbrıs’tan bir kez daha halkların kardeşliğini ve emperyalizme karşı mücadelenin önemini vurguladıklarını kaydetti.

Eylemde, Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu ise basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasında, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri saldırısının, Venezuela’nın siyasal egemenliğine yönelik açık ve kabul edilemez bir saldırı olduğu belirtilerek, en güçlü biçimde kınandığı ifade edildi.