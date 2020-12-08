“KABİNEDE ADIMIN OLMAMASI ÇOK DA ÖNEMLİ DEĞİL"

Azınlık hükümetindeki Ersan Saner kabinesinde yer almayacağı iddia edilen UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu, kabinede adının yer almamasını “Bu yönde bir talebim de olmadı, bilgimde olan bir konu değil” diyerek yorumladı.

Yeni kabinede, UBP-HP hükümetinde görev alan ve halen görevde olan bazı bakanların değişmeyeceği ifade edilirken, UBP kurultay sürecinin tartışmalı isimleri olan Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’un kabinede yer almayacağı dile getiriliyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, kabinede adının olmamasının çok önemli bulmadığını, bakanlıkların henüz bu yönde kesinleşmediği duyumunu aldığını belirterek, UBP PM’nin bugün toplanacağını söyledi.