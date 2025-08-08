K.T Belediye Başkanları Derneği Başkanlığı'na Yücel Atakara getirldi

Kıbrıs Türk Belediye Başkanları Derneği Başkanlığına Yücel Atakara, Başkan Yardımcılığına ise Sümer Aygın getirildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Dernek ilk toplantısını dün Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda saat 12.00’de gerçekleştirdi. Toplantıda; yönetim kurulu üyelerinin görevleri belirlenirken, oluşturulacak mali yapı detaylandırıldı, üyelik ve diğer konular ele alındı.

Dernek, daha önce görev yapmış ve günümüzde de görevde bulunan bazı belediye başkanlarından oluşuyor.

Dernekteki görev dağılımı şöyle belirlendi; Yücel Atakara (Başkan), Sümer Aygın (Başkan Yardımcısı), Halil İ. Orun (Mali İşler Sorumlusu), Cemal Biren (Genel Sekreter), Fuat Namsoy, Osman Işısal, Mahmut Özçınar, Murat Şenkul, İlker Edip (Faal Üyeler).