Jenča, Tatar ile görüştükten sonra konuştu: "Daha iyisini umalım"

Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşleri Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča arasındaki görüşme sonra erdi.

Cumhurbaşkanlığında saat 14.00’te başlayan görüşme, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Tatar-Jenča görüşmesine BM Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (Unficyp) Misyon Şefi Colin Stewart, bazı BM siyasi işler yetkilileri; Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile bazı müzakere heyeti üyeleri katıldı.

Tatar ile görüşmesi sonrası BM Genel Sekreteri Yardımcısı Jenča basına kısa bir açıklamada bulundu.

Jenča, Ersin Tatar ile “çok verimli” görüşme yaptıklarını belirterek, teşekkürlerini iletti

Jenča, “Tatar’a çok verimli görüşmeden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Birçok müşterek fayda konusunu ele aldık. Tatar’a, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusuna yönelik süregelen ilgisini ilettim ve biz, tüm halkın faydasına barış görüşmelerinin yeniden başlaması için gelecekte ortak bir zemin olacağını ümit ediyoruz. Daha iyisini umalım” dedi.