İzolasyon makinesi patladı: 1 yaralı

Mağusa'da bugün 36 yaşındaki Bülent Deniz, evinin damında izolasyon yaptığı sırada izolasyon makinesinde meydana gelen patlama sonucunda ağır bir şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00'da meydana gelen olayda evinin damında izolasyon yaptığı sırada izolasyon makinesinin henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldiği ve Deniz'in apır bir şekilde yaralandığı ifade edildi.

Deniz, olay sonrası Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, ameliyat edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.