Evinin damında izolasyon yaptığı sırada izolasyon makinesinde meydana gelen patlama sonucu ağır yaralanan 36 yaşındaki Bülent Deniz hayata tutunamadı. Mağusa Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Deniz, dün yaşamını yitirdi.

Polis konu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı; 03.11.2020 tarihinde Gazimağusa’da Çanakkale Bölgesinde, izolasyon isi yaptığı sırada, izolasyon makinesinde meydana gelen patlamadan dolayı yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi görmekte olan Bülent DENİZ(E-36); 06.11.2020 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.