İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bir şahsın üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından dün gece devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen A.S.Y.S.S.’nin (E-23) üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

Yüksek sesle bağırıp, çevreye rahatsızlık veren 4 kişi tutuklandı

Kamuya açık yerlerde 31 Aralık ile 1 Ocak tarihleri arasında alkollü içki tesiri altında iken yüksek sesle bağırıp çağıran ve çevreye rahatsızlık veren dört kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da D.A. (K-18) ve Girne’de A.O.(E-58), O.H.S.(E-32) ile A.F.U.(E-33) sarhoş oldukları sırada makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

Tuzla’da yangın

Tuzla’da bir ikametgâhın oturma odasında dün saat 16.00 sıralarında, muhtemelen şömine bacasında biriken tortuların ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, oturma odasının ahşap tavanı ile muhtelif beyaz eşya ve mobilyalar yandı. Polis soruşturması devam ediyor.