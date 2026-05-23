İzcilik Federasyonu, Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı’na katıldı

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu, 40 izci ve liderden oluşan bir kafile ile Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı’na katıldı.

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, 16-20 Mayıs tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen kamp boyunca izciler, milli mücadelenin izlerini taşıyan tarihi mekânları ziyaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecine dair bilgi edindi.

Program kapsamında Bandırma Vapuru Müzesi, Tütün İskelesi ile Samsun’un tarihi ve kültürel noktaları gezildi. Kampın ardından izciler, Anıtkabir’e de ziyarette bulundu.

İzciler, düzenlenen kamp süresince fener alayı yürüyüşüne, resmi törenlere ve kültürel etkinliklere katıldı.

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu yetkilileri, gençlerin tarih bilinci kazanmasına, milli değerleri yerinde öğrenmesine ve farklı kültürlerden izcilerle bir araya gelmesine katkı sağlayan organizasyonda yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.