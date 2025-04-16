“İz Bırakan Kadınlarımız 1” sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı

Yıltan Taşçı Akademisi’nin “İz Bırakan Kadınlarımız 1” adlı fotoğraf sergisi, Ercan Havalimanı’nda açıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin Ercan Havalimanı’nda düzenlediği sergiler kapsamında açılan 24 fotoğraftan oluşan sergide, akademinin 17. dönem kompozisyon kursiyerleri Pırlanta Konuksal, Mehmet Hoca, Yeliz Sönmez, Natali İnönü ve Nuray Güçkan tarafından hazırlanan fotoğraflar sergileniyor.

Sergide, kendi alanlarında ilklere imza atmış ve topluma katkıda bulunmuş kadınların fotoğrafları yolcular ile buluşuyor.

Sergide, “Ayten Berkalp, Pervin Gürler, Gülgün Serdar, Işın Ramadan Cemil, Sibel Siber, Fatma Azgın, Emine Dizdarlı, Halide Karahan, Şermin Kotak, Gülsen Bozkurt, Narin Ferdi Şefik, Özden Selenge, Ziba Kiraz, Gülsün Vaiz, Raziye Kocaismail, Sıla Usar İncirli, Şenay Ekingen, Gülden Plümer Küçük, Fatma Ekenoğlu, Ayala Halit Kazım, Meral Akıncı, Nilgün Güney, Faize Özdemirciler, Sevil Emirzade”nin fotoğrafları yer alıyor.

Aynı zamanda Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) Direktörü olan Yıltan Taşçı, “Bu onuru yaratan tüm kadınlara saygılarımı sunuyorum” dedi.

“İz Bırakan Kadınlarımız 1”in dört yıllık bir projenin ilk aşaması olduğunu belirten Taşçı, fotoğraf sergisi için T&T Havalimanı İşletmeciliğine teşekkür etti.