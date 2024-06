İthal ette ihalesiz alım 4 ay daha uzatıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Toprak Ürünleri Kurumu’nun yapacağı et ithalatına ilişkin Yasa Gücünde Kararname 27 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı, 1 Ekim 2024 tarihinde yürürlükten kalkacağı belirtildi.

Yasa Gücünde Kararname ile ülkede son günlerde et tüketiminin arttığı ve ülke et ihtiyacının karşılanması, aynı zamanda tüketici fiyatlarının dengede kalabilmesi ve alım gücünün artması için Toprak Ürünleri Kurumunun yapacağı Et İthalini (Donmuş (Kemikli/Kemiksiz) Kuzu Eti, Donmuş Kıyma Dana veya Kuzu) hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi gerekçe olarak gösterildi.

Bakanlar Kurulu’nun 27.4.2023 tarihli kararı ile oluşturulan Komitenin et ithaline ilişkin belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde Toprak Ürünleri Kurumu tarafından getirilecek olan (Donmuş (Kemikli/Kemiksiz) Kuzu Eti, Donmuş Kıyma Kuzu veya Dana)(paketlerde), Kamu İhale Yasası dışında tutulacağı belirtildi.

Toprak Ürünleri Kurumunun Avrupa Birliği ülkelerinden yapacağı Donmuş Et İthalatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine getirilip Soğuk Hava Depolarında muhafaza edilerek talep üzerine TÜK tarafından market ve kasaplara satışı gerçekleştirilecektir. 30.9.2024 tarihinde sona erecek olan Et İthalatı Kamu İhale Yasası Kapsamı dışında tutulacağı kaydedildi.