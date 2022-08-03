İstinafı reddedildi, ‘Öz kızına’ tecavüzden 30 yıl hapis cezası onandı

Alayköy’de, öz kızına 15 yaşından 17 yaşına kadar iki yıl boyunca tecavüz etmekten suçlu bulunan H.D’nin istinafı reddedildi, 30 yıl hapis cezası aldı.

Şubat 2016 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında H.D’nin özkızına, Alayköy’deki boş arazi ve ikametgahının yatak odasında birçok kez cinsel taciz ve cinsel tecavüzde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Mahkemede yer alan detaylarda, kız çocuğunun telefonuna taciz anlarında kaydettiği ses kayıtları da emare olarak alındığı belirtilmişti.

Öz kızına 2 yıl boyunca tecavüz: BABA TUTUKLU!

‘Bu çocuğa sahip çıkınız’