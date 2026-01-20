“İstifaya kadar eyleme devam”

Recep DAL

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ile Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası’nın (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, gündemdeki konulara ilişkin YENİDÜZEN’e çok özel açıklamalarda bulundu.

KİEF ve KTAMS Başkanı Bengihan, ülkede yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çekerek, sendikaların eylemlilik sürecini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Kamuda yetkili beş sendika adına konuşan Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti istifa edene kadar eylemlilik sürecine devam etme kararı aldıklarını belirterek, sendikaların bu şiarla yola çıktığını ifade etti. Bengihan, sendikaların yalnız hareket etmeyeceğine dikkat çekerek, “Bizlerle aynı düşüncede olup bu ülke için gaile çeken diğer sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle ve muhalefet partileriyle ortak hareket etmeyi planlıyoruz.” dedi.

“Ortak gayemiz karanlığa doğru sürüklenen memleketi kurtarmak”

Bengihan, safların sıklaştırılacağını ve güçlerin birleştirileceğini, ortak gayenin karanlığa doğru sürüklenen memleketi kurtarmak olduğunu kaydetti. Bengihan, “Çocuklara güzel bir gelecek bırakmak ve emekçilerin insanlık onuruna yakışır bir ücret alabilmesini sağlamak temel hedefimizdir.” ifadelerini kullandı.

“Emeğe değer veren bir iktidar ortaya çıkmalı”

Her mücadelenin bir sonucu olduğuna işaret eden Bengihan, hükümetin istifa etmesinin tek başına yeterli bir unsur olmadığına dikkat çekti. Bengihan, mücadele sonunda emeğe değer veren, Kıbrıslı Türk kültürüne sahip çıkan ve yeni bir düzen kurabilecek bir iktidarın ortaya çıkması gerektiğini söyledi.

Mücadelenin istenilen sonuca ulaşabilmesi için halkın geneli ile muhalif partilerin desteğinin şart olduğunu ifade eden Bengihan, sendikaların verdiği mücadelenin ardından hükümete talip bir iktidarın ortaya çıkmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bengihan, “Hükümete talip olacak iktidardan ülkenin öz değerleri çerçevesinde politik kararlar almasını bekliyoruz.” diye konuştu.

“Mevcut yapı sürdürülebilir değil”

“Uğraşımız, yeni bir düzen içindir.” diyen Güven Bengihan, mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin dört yılda yarattığı tahribatın ekonomik sıkıntılara, ahlaki çürümüşlüğe, kamu kurum ve kuruluşlarının itibarsızlaşmasına ve hizmette kalitesizliğe sebep olduğunu ifade etti.

Bengihan, rasyonel ve emekten yana alınacak kararlarla, liyakatli bürokratlar tarafından kurulacak bir düzenle önümüzdeki dönemde ekonomik sıkıntıların giderilebileceğini, iktidara talip olacak muhalif partilerin bu sıkıntının üstesinden gelebileceğine inandığını söyledi.

“Rüşvet ve yolsuzluk sıradanlaştı”

Ancak ahlaki çürümenin kolay kolay toparlanamayacağına vurgu yapan Bengihan, değer yargılarının giderek yok olduğu, rüşvet ve yolsuzluğun sıradanlaştığı bir düzenin oluştuğunu kaydetti. Bengihan, “Ayıp olarak nitelendirilen birçok konu normalleştirilmeye çalışılıyor.” açıklamasında bulundu.

“Ülkeye ve ülkede yaşayan herkese büyük zarar verildi”

Üst düzey bürokratların rüşvetle anılmasının ve iş insanlarının neredeyse yarısının rüşvet vermeden hiçbir işinin yapılmadığını söylemesinin, ahlaki çürümenin en bariz örnekleri olduğunu belirten Bengihan, bu çürümeden kurtulmanın çok uzun bir süre alacağını ifade etti. Bengihan, gelinen noktada ülkeye ve bu ülkede yaşayan herkese büyük zarar verildiğini vurguladı.

“Üstel’in hayat pahalılığı artışıyla ilgili söylemi popülizm kokuyor”

Bengihan, Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığı artışıyla ilgili ‘az alana çok, çok alana az hayat’ söylemiyle ilgili de konuştu; “Samimiyetten uzak şekilde popülizm kokuyor.” dedi. Hükümetin başında olan kişinin Başbakan Üstel olduğunu hatırlatan Bengihan, “Bu kararı almak için biri elini mi tutuyor? İradesi varsa veya samimiyse yapsın.” ifadelerini kullandı.

“Yasa gücünde kararnamelerin önemli bir kısmı Anayasa’ya aykırı”

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin görev süresi boyunca 200’e yakın yasa gücünde kararname çıkardığını, bu kararnamelerin önemli bir kısmının da Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten Bengihan, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu kararlar alınırken, konsolideyi kaldırmaya çalışırken, ifade özgürlüğü kısıtlayan içeriklere sahip Ceza Yasası (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Resmi Gazete’de yayımlarken, Fiber Optik Protokolü’nü Türk Telekom’a altın tepside sunarken, enerji altyapısını ihalesiz şekilde peşkeş çekerken, yabancı uyruklu işçilere daha az maaş vermeye girişiminde bulunurken, asgari ücrete hayat pahalılığı oranının altında artış yaparken, asgari ücretliye destek konusunda vatandaş-vatandaş olmayan ayrışmasına sebep olurken, gazinoların sayısını artırabilmek için yasa hazırlarken, Başörtü Tüzüğü’nü geçirmeye çalışırken, Ercan Havalimanı işletmecisi Taş Yapı’nın sahibi Emrullah Turanlı’ya 59 milyon Euro’luk vergi affı sağlarken ve bütçenin açık verdiği dönemde cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 177 kişilik partizanca geçici istihdam yaparken muhalefete veya sendikalara mı sordu? Gelmiş şimdi de muhalefete göstermelik bir çağı yapıyorlar.”

KİEF ve KTAMS Başkanı Bengihan, Başkan Üstel’in işine gelmediği zaman topu muhalefete veya sendikalara attığını, danışılması gereken şeyleri danışmayıp, alması gereken kararları da alamadığını sözlerine ekledi.