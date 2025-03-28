"İstifa et Nazım Çavuşoğlu"

İrsen Küçük Ortaokulu'nda yaşanan kaos üzerine açıklama yapan öğretmenler, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu istifaya davet etti.

Okul önünde açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, yaşananlar üzerine LTL, Sedat Simavi Meslek Lisesi ve BEAL gibi liselerden öğretmenlerin destek için okula geldiğini açıkladı.

Selam Eylem, hem diğer liselerden gelen öğretmenlere, hem velilere ve okul aile birliğine hem de destek mesajı veren tüm siyasi parti ile örgütlere teşekkür sundu.

Eğitim Bakanlığı'nın okula üst düzey yetkililer göndererek baskı yaratmasını kabul etmeyeceklerini belirten Eylem, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu istifaya davet etti.

Hemen ardından okuldaki tüm öğretmenler Çavuşoğlu'nu istifaya davet eden sloganlar attı.

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