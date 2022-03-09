"İstifa" açıklandı!
Başbakan Faiz Sucuoğlu, siyasi kulislerde günlerdir konuşulan ve "Türkiye'nin talimatı" olarak yorumlanan gelişmeyi "resmen" açıkladı.
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, siyasi kulislerde günlerdir konuşulan ve "Türkiye'nin talimatı" olarak yorumlanan gelişmeyi "resmen" açıkladı.
Sucoğlu, UBP-DP-YDP Hükümeti'nde kabine değişikliğini duyurdu.
Başbakan Sucuoğlu, gelişmeyi, "Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu istifasını sundu" şeklinde kamuoyuna açıkladı.
Hasipoğlu’ndan boşalan göreve Hasan Taçoy, Taçoy’dan boşalan Dışişleri Bakanlığı’na Tahsin Ertuğruloğlu atandı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, bu yöndeki iddialara yönelik "yalan makinesi" sözlerini kullanmıştı.
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