“İsteyip de ulaşamadığınız her şey için mücadele etmeye devam edin”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Azimli

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Yine hukukçu olur ve bu alanda çalışırdım.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim ve yapılacak işlerimin planlaması.

Kayıtsız kalamadığım şey… İş bilmezlik, iki yüzlülük, adaletsizlik.

En büyük pişmanlığım… Yok çünkü bir şeyi yaparken genellikle çok düşündüğüm için pişman olacağım şeyleri yapmam. Elbette her insan gibi hata yapsam da hatalarımdan ders çıkarıp bunu bir tecrübe olarak görürüm, pişmanlık olarak değil.

En büyük sevincim… Başarı elde ettiğimi gördüğüm an dünyanın en mutlu insanıyım.

Hayatımın dönüm noktası… Olumsuz anlamda annemi kaybettiğim olumlu anlamda ise hukukçu olmayı kafaya koyduğum gün.

Beni en çok etkileyen yazar… Tek bir yazar söylemem mümkün değil çünkü vaktimin büyük çoğunluğu hukuk kitapları okumakla geçtiği için bu alanda çalışan tüm değerli akademisyenler ve yazarlar diyebilirim.

Başucumdaki kitap... Nutuk

En keyif aldığım müzik.. Ruh halime göre değişse de sanırım en keyif aldığım müzik türü Türkçe Pop

En son izlediğim film… Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi

Kendim için son aldığım şey… İstanbul uçak bileti

Dolabımdaki en gereksiz şey… Siyah ve beyaz renkleri dışında sırf çevre baskısı ile renkli giyinmeyi denemek uğruna aldığım ama asla giymediğim renkli kıyafetler

Benim için alınabilecek en güzel hediye…Tatil paketi

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Sabırsızlık

Kendimde beğendiğim özellik… Girişimci, kararlı, özgüvenli, çok sosyal ve her koşulda güler yüzlü neşeli biri oluşum

Olmasa da olur… Negatif insanlar

Olmazsa olmaz… Kahve

En iyi yaptığım yemek… Sanırım sebze yemeklerinde başarısızım ancak sebze hariç bir çok yemekte iddialıyım

Hayalimdeki dünya… Herkes için adil, refah işinde yaşanabilecek ve sanat ile spora daha da önem verilen bir dünya.

Aşk benim için… Tutkuyla yapılan iştir.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Mustafa Kemal Atatürk

Görmek istediğim yer… Maldivler

Mutlaka yapmak istediğim... Denizin kıyısında bir ev satın almak

Son olarak söylemek istediklerim… Yaşamın bir neden-sonuç ilişkisinden ibaret olduğunu ve yaşadığınız her şeyin bir nedeni olduğunu unutmayın. İsteyip de ulaşamadığınız her şey için mücadele etmeye devam edin. Fırtınalar daima gökyüzünü temizler, en güzel günler en zor dönemlerin ardından gelir. Röportaj için teşekkürler Sevgili Sonay Demirpençe.