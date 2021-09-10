“İstenmeyen Kurum ilan edilmesi ve özelleştirme için düğmeye basıldı”

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek’e yapılan 24 kişilik istihdamın gerçek dışı olduğunu belirtti. Özkıraç, bazı çevrelerin algı operasyonu yaparak, Kıb-Tek’ in toplum tarafından ‘’İstenmeyen Kurum’’ ilan edilmesi ve Kurum’ un özelleştirilmesi için harekete geçtiğini kaydetti.

“Kıb-Tek bu toplumun değeridir ve öz malıdır. Bu nedenle bu kurumu sattırmamak için direniyoruz, direneceğiz.” diyen Özkıraç, bu konuda tüm toplumu dayanışmaya davet etti.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde bazı Basın Yayın organlarında yer alan Kıb-Tek’ te yirmi dört (24) istihdam haberi tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca, Ombudsman tarafından yayınlanan raporda bazı konularda bilgi eksikliği nedeni ile doğru olmayan konular gündeme getirilmiştir.

Elbette Kıb-Tek’ te doğru olmayan eylem ve davranışlar yaşanmaktadır. Ancak Kıb-Tek ile ilgili yapılan bu haberler, Kıb-Tek’ in toplum tarafından ‘’İstenmeyen Kurum’’ ilan edilmesi ve Kurum’ un özelleştirilmesi için düğmeye basan bazı çevrelerin algı operasyonlarıdır. Bu operasyonları boşa çıkaracağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın.

Kıb-Tek bu toplumun değeridir ve öz malıdır. Bu nedenle bu kurumu sattırmamak için direniyoruz, direneceğiz. Bu konuda tüm toplumu dayanışmaya davet ediyoruz.”